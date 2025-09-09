Ayaqda göbələk xəstəliyinin qarşısının alınması - FOTO (R)
Ayaq göbələyi adətən ayaq barmaqları arasında, daban və pəncədə patogen göbələklər tərəfindən törədilən və mikoz adlanan xəstəlikdir. Adətən onixomikoz adlanan dırnaq göbələyi ilə birgə müşahidə olunur. İnsanlar arasında çox geniş yayılmış və yoluxma riski yüksək olan bu xəstəliyə statistik olaraq hər beş adamdan birində rastlanır. Ayaq göbələyi isti və rütubətli ictimai yerlərdə, misal olaraq hovuzlarda, hamamlarda, spa-salonlarında, otellərdə gigiyena qaydalarına riayət etmədikdə, ayaqyalın gəzdikdə daha çox yayılır.
Göbələk xəstəliyinin növləri
Ayaq göbələkləri, müxtəlif növ və simptomlarla xarakterizə oluna bilən bir infeksiya növüdür. Bu göbələk növləri arasında ən çox rast gəlinənlər aşağıdakılardır:
Barmaq arası göbələk
Bu göbələk növü, ayaq göbələyinin ən yayılmış növüdür və adətən ayaqların ən kiçik barmaqlarının arasında meydana gəlir. Bu cür, qaşınma, yanma, dəri pullanması və ayaq dabanına qədər yayılabilən infeksiyaya səbəb ola bilər.
Makosen
Bu cür, ayaqlarda qıcıqlanma, quruluq və qaşınmaya səbəb olur. Dərinin pullanması ilə müşayiət olunur və göbələk müalicə edilmədikdə dəri qalınlaşır və çatlaya bilər.
Qabarcıqlı
Bu, ayaq göbələyi növləri arasında ən az rast gəlinən növüdür. Əsasən, ayağın altındakı dəridə su toplanması və qabarcıqların birdən partlaması ilə xarakterizə olunur. Müalicə edilməzsə, barmaq arasında, dabanında, ayağın alt və ya üst hissəsində də meydana gələ bilər.
Ayaqda göbələk xəstəliyinin simptomları hansılardır?
Ayağın göbələk əlamətləri ayağın hər yerində baş verə bilər. Ancaq ən çox ayaq barmaqları və ya ayaq barmaqları arasında baş verə bilər. Simptomlar;
- qırmızı səpkilər
- ayaq qaşınması
- yanma hissi
- çatlamış, pullu dəri
- xoşagəlməz qoxu
- ayaqların altındakı kəpək
- ayaqlarda qabarcıqlar olan yaralar
Əgər erkən diaqnoz qoyulub müalicə olunmazsa, dırnaqlara yayıla bilər. Bundan əlavə, dəri bütövlüyü pozulduqca, çöldən daxil olan bakteriyalar səbəbiylə selülit (dəri infeksiyası) və limfangit (limfa damarı infeksiyası) kimi daha ağır ikincil infeksiyalara səbəb ola bilərlər. Göbələk infeksiyası çox asanlıqla ötürülə bildiyi üçün, bu infeksiyaya yoluxmuş insanlarla eyni dəsmal və ya başmaq istifadə edilməməlidir.
Müalicə yolları
Ayaqda göbələk üçün ən yaxşı müalicə yollarından biri mazlar və kremlərdir. Bu mazlar, göbələkləri məhv edərək, infeksiyanın aradan qaldırılmasına kömək edir. Bu vasitələr adətən gündə 2 dəfə olmaqla 4-6 həftə ərzində dəriyə çəkilməlidir. Əgər hətta 1-2 həftədən sonra dəri tam sağalarsa, müalicəni davam etmək lazımdır. Bu xəstəliyin yenidən inkişaf etməsinin ehtimalını azaldır.
Protivoqribkovıy gel xaricə tətbiq etmək üçün qaşınma, bakteriya və göbələkəleyhinə preparatdır. Protivoqribkovıy gel ayaqdakı patogen göbələk hüceyrəsini məhv edir. Ayaqdakı qaşınmanı, barmaqlararası sulanmanı aradan qaldırır. Dəri səthində olan patogen mikrofloraya bakterisid təsir göstərir, göbələklə zədələnmiş dərinin daha dərin qatlarına təsir göstərir.
Protivoqribkovıy gel gündə iki dəfə nazik qatla göbələklə zədələnmiş nahiyəyə çəkilir.
Eyni zamanda, daxili dərmanlar da mövcuddur. Ağır hallarda, həkim oral antifungal dərmanlar yazıla bilər. Bunlar infeksiyanı daha dərin səviyyədə müalicə edərək, göbələk sporalının yayılmasını dayandırır.
