Путаница с рейсом привела туристок в Тунис вместо Франции

Две подруги из Англии сели в самолет и узнали, что летят в Африку, а не в Ниццу.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Dot.

Как рассказала Бриттни Дзиало, когда она спросила у стюардессы, куда направляется рейс, та ответила ей, что в Тунис. Услышанное удивило туристку, ведь они были уверены, что летят в Ниццу.

Как рассказали приятельницы, причиной путаницы стало банальное сходство звучания слов - Nice и Tunis - турагент их не так понял, оформив путевку не туда. Девушки осознали, что еще до взлета поняли ошибку, но их попросили оставаться на борту, потому что багаж уже был отправлен в Тунис. В итоге они приземлились в Африке и оказались на местной таможне в полной растерянности.

Попытки объясниться с сотрудниками авиакомпании в аэропорту Туниса привели лишь к еще большему стрессу. По словам Бриттни, ей грубили, кричали в лицо, и даже заставили покупать новые билеты. Однако история закончилась относительно благополучно: спустя сутки подруги все же оказались в Ницце.