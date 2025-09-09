В Китае заявили об укреплении позиций автопрома в Южной Америке

Китайские автопроизводители усиливают свое присутствие в Южной Америке, где доступные электромобили и новые заводы трансформируют автомобильную отрасль региона и открывают путь к более экологичной мобильности.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета China Daily.

Китайские компании, расширяющие свое присутствие в Южной Америке, приветствуются за привлечение новых инвестиций и усиление конкуренции, однако долгосрочные выгоды будут зависеть от того, какой объем стоимости будет добавлен на местном уровне, отметил профессор экономики университета Бразилии Хорхе Арбаче.

Правительства Бразилии и Аргентины поощряют иностранные компании в рамках программ модернизации автомобильной промышленности и снижения выбросов. По последним данным, китайский гигант электротранспорта BYD зарегистрировал местное подразделение в Аргентине как автомобильного производителя. Согласно документам, представленным в министерство юстиции страны, новое предприятие BYD Auto Argentina SAU уполномочено не только импортировать и продавать автомобили, но и производить и обслуживать транспортные средства, аккумуляторы и автозапчасти.

Китайский автопроизводитель Great Wall Motors официально запустил свой первый производственный объект в Латинской Америке 15 августа в Бразилии, в церемонии участвовал президент страны Луис Инасиу Лула да Силва, который похвалил Китай за создание рабочих мест и призвал больше компаний расширять деятельность в Бразилии.

"Завод GWM в Бразилии очень важен для национальной промышленности. Это означает создание рабочих мест, рост доходов и повышение профессиональной квалификации бразильцев", - заявил Лула да Силва.

Генеральный директор GWM Global Му Фэн подчеркнул, что завод в Бразилии "не только является серьезным обязательством на бразильском рынке, но и отправной точкой для совместного строительства будущего с латиноамериканскими партнерами. По словам Арбаче, правительства региона стремятся к инвестициям и сокращению выбросов, что объясняет политику, поддерживающую новые вложения в автомобильный сектор.

Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли регион извлекать больше ценности из быстрорастущей отрасли электромобилей. Чем больше интеграция экономик региона с экономикой Китая, тем больше будет делиться интересами и сотрудничеством, отметил Арбаче. Он добавил, что китайские инвестиции могут создавать больше рабочих мест и навыков, если местные работники будут глубже вовлечены в продвинутые роли.

"Еще больше преимуществ можно получить, привлекая больше местных специалистов на руководящие и руководящие должности. Обучение персонала и передача технологий являются фундаментальными элементами для более сильного сотрудничества", - подчеркнул Арбаче.

По словам профессора практики бизнеса и финансов Нью-Йоркского университета в Шанхае Родриго Зейдана, китайские производители электромобилей готовы сыграть ведущую роль на рынке электромобилей в Южной Америке.

Зейдан отметил, что потенциал огромный, однако главной преградой остается инфраструктура. Он пояснил, что в Китае ее развитие началось еще до всплеска производства электромобилей, тогда как в Южной Америке сохраняются серьезные препятствия для масштабных и эффективных инвестиций. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что доступность продукции обеспечивает китайским автопроизводителям решающее преимущество.

"Китайские производители не имеют наследственных затрат и работают значительно эффективнее", - заключил эксперт.