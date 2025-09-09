Собхани снова решил подыграть армянским реваншистам

Автор: Мехти Ахмедзаде

Посол Ирана в Армении Мехди Собхани, который очень любит поясничать, а не взвешенную дипломатию, вновь решил отметиться громкими словами на публику. В беседе с армянскими СМИ он заявил, что никакого "Зангезурского коридора" не существует и никогда не будет. Мол, речь идет "исключительно о дороге, а в мирных документах якобы нет упоминаний о коридоре".

"Насильно ничего не получится", - добавил дипломат, словно подчеркивая свою роль защитника армянских интересов. С чего он взял, что "насильно", при том, что Баку и Ереван ведут переговоры напрямую, без посредников и в довольно-таки взаимной обстановке, непонятно.

Чью позицию озвучивает Собхани? Президент Ирана Масуд Пезешкиан, напомним, открыто говорит о важности мира и стабильности на Южном Кавказе, выступает за развитие регионального сотрудничества и исключение конфронтации.

Выглядит это, мягко говоря, странно. Две диаметрально противоположные линии. Что именно хочет показать Собхани? Что у него в Армении отдельная внешняя политика? Или что он обязан каждый раз произносить мантры, которые приятны уху армянских ревашинстов?

Некоторые круги в Иране, которые всегда вели с Баку политику "шаг вперед и два назад", сначала твердили, что статус-кво в Карабахе вечен и Азербайджан никогда не сможет восстановить свою территориальную целостность. Потом клялись, что Лачинский коридор всегда останется вне контроля Баку. Затем утверждали, что российские миротворцы будут стоять там вечно.

И что мы видим? Все эти "никогда" давно обнулились и превратились в реальные шаги Азербайджана. Сегодня мы слышим новый вариант - "никогда не будет коридора". Простите, но это уже больше похоже на анекдот. Самим не смешно?

Особенно вызывает смех, что такие слова чаще стали звучать именно после важных переговоров в Вашингтоне, где Азербайджан и Армения вышли к финишной прямой благодаря желанию Трампа навсегда решить ситуацию на Южном Кавказе с гарантиями США. Вопрос разблокировки коммуникаций был одной из ключевых тем. Неважно, как называется коридор - Зангезурским или дорогой Трампа. Рано или поздно он откроется, кто бы ни пыхтел против этого. Азербайджан действует последовательно и добивается поставленных целей.

Кроме того, слова Собхани легко опровергаются. Как минимум есть обязательства о разблокировке всех коммуникаций четко зафиксированы в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое подписала сама Армения. Так что он может сколько угодно отрицать реальность, но факты упрямо бьют его аргументы. Коридор обсужден на высшем уровне, зафиксирован в документах и поддержан интересами крупных держав. Советуем сосредоточиться на реальных интересах своей страны, а не на роли дешевого комментатора для армянской публики, господин посол.