Эстония вернула США тысячи бракованных винтовок

Закупленное Эстонией у американской компании LMT Defense оружие оказалось низкого качества.

Как передает Day.Az, об этом сообщила эстонская газета Äripäev.

"Знаменитая закупка закончилась позором. Тысячи единиц высокоточного оружия оказались бесполезными", - пишет эстонский таблоид.

По информации Äripäev, высокоточные винтовки, приобретенные шесть лет назад за несколько млн евро, оказалось бракованным. Основным дефектом стала неисправность газовой системы, отвечающей за перезарядку после выстрела. В связи с этим всю партию автоматических винтовок калибра 7,62 мм отправили на гарантийный ремонт производителю.

Журналисты Äripäev еще в 2023 году направляли запросы по данной проблеме в Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK), однако ответ получили только сейчас. В RKIK отметили, что для Эстонии ремонт не привел к финансовым потерям.