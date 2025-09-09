Эксперт из Камбоджи о важности продвигать мир и безопасность в рамках АСЕАН и СВМДА

Важно определить, как можно продвигать мир, безопасность и совместное развитие, учитывая архитектору безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и принципы Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал президент Института азиатской перспективы Камбоджи Чен Кимлонг в ходе тринадцатого заседания Форума аналитических центров СВМДА на тему "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в контексте институциональной трансформации СВМДА".

"Необходимо развивать "соседскую" дипломатию - региональную, ориентированную на людей, дипломатию, направленную на укрепление доверия между странами. Такая дипломатия должна быть активной, и отставить в сторону различия в политических идеологиях", - сказал он.

Чен Кимлонг отметил, что АСЕАН делает уверенные шаги в продвижении свободного передвижения людей, хотя ещё многое предстоит сделать для дальнейшей либерализации региона, привлечения большего числа людей и стимулирования трудовой мобильности.

"Свободное передвижение людей также подразумевает свободное перемещение технологий, технических идей, цифровых технологий и инноваций", - сказал он.

Ч.Кимлонг добавил, что видение АСЕАН в вопросах мира, развития и безопасности строятся на взаимном сотрудничестве, доверии и партнёрстве.