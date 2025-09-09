https://news.day.az/world/1779098.html Крупный пожар в дельфинарии в России - ФОТО - ВИДЕО В Ейске (Краснодарский край) загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы на улице Шмидта. Как передает Day.Az, огонь почти полностью охватил строение, внутри находились дельфинарий, "Крокодиловый каньон" с рептилиями и контактный зоопарк. На месте работают экстренные службы, причины пожара выясняются.
Крупный пожар в дельфинарии в России - ФОТО - ВИДЕО
В Ейске (Краснодарский край) загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы на улице Шмидта.
Как передает Day.Az, огонь почти полностью охватил строение, внутри находились дельфинарий, "Крокодиловый каньон" с рептилиями и контактный зоопарк. На месте работают экстренные службы, причины пожара выясняются.
6 апреля 2024 года в Евпатории сгорел зоопарк "Тропикпарк" площадью более 600 кв. м. Пожар произошёл ночью на территории детского парка аттракционов. МЧС спасло женщину и двух медведей, всего в зоопарке было более 200 видов животных.
