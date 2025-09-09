https://news.day.az/world/1779085.html Маргарите Симоньян сделали операцию Российской пропагандистке, провокаторше Маргарите Симоньян сделали операцию. Как передает Day.Az, об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, пару часов назад она "вышла из наркоза и уже даже грызет шоколадку".
7 сентября Симоньян сообщила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что у нее выявили "серьезное, пугающее" заболевание. Она не назвала диагноз, но заявила, что 8 сентября ей предстоит операция.
Ранее The Moscow Times распространило новость о том, что у пропагандистки диагностировали рак.
