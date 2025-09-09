Российской пропагандистке, провокаторше Маргарите Симоньян сделали операцию.

Как передает Day.Az, об этом она сообщила в своем Телеграм-канале.

По ее словам, пару часов назад она "вышла из наркоза и уже даже грызет шоколадку".

7 сентября Симоньян сообщила в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", что у нее выявили "серьезное, пугающее" заболевание. Она не назвала диагноз, но заявила, что 8 сентября ей предстоит операция.

Ранее The Moscow Times распространило новость о том, что у пропагандистки диагностировали рак.