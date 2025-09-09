Инсайдер рассекретил характеристики аккумулятора всех версий iPhone 17

Задолго до официального анонса серии iPhone 17, который ожидается в следующем году, в китайской регуляторной базе данных, по всей видимости, появились данные о емкости аккумуляторов будущих устройств. И только сейчас на эти сведения обратил внимание инсайдер из X (Twitter) c юзернеймом ShrimpApplePro. Согласно представленной информации, емкость батарей моделей iPhone 17 будет варьироваться от 3036 мАч до 5088 мАч. Об этом пишет издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Интересной особенностью является то, что на емкость аккумулятора, по всей видимости, будет влиять наличие или отсутствие физического слота для SIM-карты. Модели, предназначенные только для eSIM, предположительно, получат батареи немного большей емкости, так как отсутствие лотка для "симки" освобождает внутреннее пространство.

В базе данных указано, что iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max будут доступны как с физическим слотом для SIM-карты, так и без него, в зависимости от страны продажи. Для базовой модели iPhone 17 пока обнаружена только одна емкость аккумулятора.

Ранее уже ходили слухи о планах Apple расширить отказ от лотка для SIM-карт в iPhone за пределы США, но в некоторых странах он, вероятно, сохранится из-за ограниченной доступности eSIM или местных регуляций, например, в Китае. Особое внимание уделяется модели iPhone 17 Air, которая, как ожидается, в большинстве стран будет лишена физического слота для SIM-карты из-за своего ультратонкого дизайна и ограниченного внутреннего пространства.

Предполагаемые емкости аккумуляторов распределяются следующим образом: базовая модель iPhone 17, для которой пока обнаружена только одна емкость, составит 3692 мАч. Для iPhone 17 Air указываются 3036 мАч при наличии физического слота и 3149 мАч для версии только с eSIM. iPhone 17 Pro, в свою очередь, получит батарею на 3988 мАч со слотом или 4252 мАч без него. Самая большая емкость ожидается у iPhone 17 Pro Max: 4823 мАч с физической SIM-картой и рекордные 5088 мАч в eSIM-варианте.