В Бакинском аэропорту заявили о проблемах неорганизованной работы такси

Одной из основных целей Международного аэропорта Гейдар Алиев является предоставление пассажирам услуг высокого уровня и обеспечение их комфорта.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что аэропорт - это главное пространство, создающее первое впечатление у гостей, прибывающих в страну.

"Однако иногда гости, помимо официальных операторов такси с разными категориями услуг, сталкиваются с настойчивыми предложениями водителей такси, не имеющих соответствующих разрешений, не прошедших необходимое обучение и чьи транспортные средства не соответствуют установленным стандартам. Это в некоторых случаях приводит к обману пассажиров и их недовольству. К сожалению, такие случаи имеют место быть. Продолжающееся функционирование неорганизованного и несистемного такси на территории аэропорта наносит ущерб деловой репутации аэропорта и создает серьезные риски для безопасности пассажиров. Для предотвращения подобных неприятных ситуаций необходимо, чтобы операторы такси, работающие в аэропорту, предоставляли услуги в рамках единой, качественной и регулируемой системы стандартов. Эти требования не распространяются на поездки на личном транспорте в аэропорт. Призываем всех официальных операторов такси повысить качество услуг и обеспечить удовлетворенность пассажиров", - говорится в информации аэропорта.