Сегодняшняя реальность - показатель готовности Азербайджана и Армении к миру

Соглашение, достигнутое в Вашингтоне, стало реальностью, которая приблизила нас к миру.
Как передает Day.Az, об этом сказал председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли во время выступления на специальном заседании в рамках внеочередной сессии парламента Азербайджана на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства".
Он отметил, что сегодняшняя реальность является показателем готовности Азербайджана и Армении к миру.
