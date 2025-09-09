В Милли Меджлисе Азербайджана проходит специальное заседание

В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана началось специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что ранее согласно части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.

Спикер Сахиба Гафарова, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.