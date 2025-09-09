https://news.day.az/politics/1779118.html В Милли Меджлисе Азербайджана проходит специальное заседание В рамках внеочередной сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана началось специальное заседание на тему "Вашингтонские соглашения: торжество мирной дипломатии и мудрого лидерства", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Напомним, что ранее согласно части 2 статьи 88 Конституции Азербайджана, депутаты Милли Меджлиса обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии парламента.
Спикер Сахиба Гафарова, учитывая обращение, подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса.
