Получение зарплаты станет удобнее

В настоящее время государственные и частные учреждения открывают сотрудникам счета в определенных банках, что лишает работников права выбора.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, в ближайшее время в системе выплат заработной платы в стране ожидаются новшества.

"Центральный банк Азербайджана (ЦБА) работает над тем, чтобы зарплату можно было получать в любом банке, и это станет возможным до конца года", - было заявлено на встрече председателя ЦБА Талеха Казымова с экспертами.

Экономист Эльданиз Амиров отметил, что данное решение является положительным, так как в банковской системе страны существуют серьезные различия.

"Особенно в регионах банкоматов мало. Иногда гражданам приходится проделывать путь, чтобы снять деньги. Это также экономия времени. При этом расходы будут нести сами банки - они будут удерживать процент с других банков, а не с граждан", - сказал он.

А создаст ли это дополнительные расходы для банков?

По словам эксперта, банки, обеспечивающие услуги банкоматов, будут взимать определенную комиссию с других банков. Таким образом, это не приведет к дополнительным издержкам для них. В результате конкуренция на рынке возрастет.