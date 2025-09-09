Yelo Bank и Федерация бадминтона Азербайджана запускают инклюзивный спортивный проект

Yelo Bank и Федерация бадминтона Азербайджана подписали соглашение о совместной социальной программе, направленной на развитие инклюзивного спорта. В рамках партнёрства будут организованы специальные тренировки по бадминтону для детей и подростков с различными особенностями развития, в том числе в рамках подготовки к международным соревнованиям.



Занятия пройдут в головном офисе Банка в формате "специального бадминтона" - адаптированной версии игры, которая учитывает потребности детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна и другими особенностями. Упрощённые правила и мотивационные методики помогут участникам комфортно включиться в процесс, раскрыть свои способности и активнее интегрироваться в социальную среду.



В церемонии подписания соглашения приняли участие президент Федерации бадминтона Азербайджана Талех Зиядов и председатель правления Yelo Bank Анар Гасанов. Стороны выразили уверенность в долгосрочном и устойчивом сотрудничестве.



Yelo Bank разделяет принцип, что спорт должен быть доступен каждому. Новая инициатива призвана помочь спортсменам с особыми потребностями реализовать свой потенциал и найти своё место в обществе через спорт. Этот проект важен не только сегодня - мы верим, что он станет основой для воспитания будущих чемпионов Азербайджана по бадминтону.



