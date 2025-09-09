Расписание азербайджанских баскетболистов на Евробаскет-2029

Мужская сборная Азербайджана по баскетболу определила календарь матчей предварительного раунда чемпионата Европы 2029 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наша команда проведет первый матч на выезде.

Противником сборной станет Северная Македония. В последнем матче баскетболисты примут у себя Ирландию.

2025 год

27 ноября - Северная Македония - Азербайджан

30 ноября - Азербайджан - Люксембург

2026 год

27 февраля - Ирландия - Азербайджан

2 марта - Азербайджан - Северная Македония

2 июля - Люксембург - Азербайджан

5 июля - Азербайджан - Ирландия

Отметим, что в группах команды сыграют по круговой системе (каждая с каждой) дома и в гостях. В группе А каждая команда проведет 6 матчей, а в группах B и C - по 4 матча. Победители каждой группы напрямую выйдут в следующий этап.

Один из лучших вторых мест также сможет пройти дальше (согласно общему регламенту FIBA для балансировки групп). Поскольку в группе А 4 команды, результаты матчей с командой, занявшей последнее место, не будут учитываться при определении лучшего второго места.