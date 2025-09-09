https://news.day.az/society/1779300.html Утвержден генплан азербайджанского города Лиман Утвержден Генеральный план развития города Лиман до 2042 года. Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
Утвержден генплан азербайджанского города Лиман
Утвержден Генеральный план развития города Лиман до 2042 года.
Соответствующее решение принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az.
