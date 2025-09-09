На судебном процессе по уголовному делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших - ФОТО
9 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом.
Судья Зейнал Агаев разъяснил впервые принимавшим участие в судебном процессе потерпевшим и их правопреемникам права и обязанности, предусмотренные законодательством.
Затем в суде были заслушаны показания потерпевших и их правопреемников.
