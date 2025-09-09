https://news.day.az/sport/1779350.html

Футболист "Кяпаза" перешел в клуб Первой лиги

Футболист Илькин Гыртымов стал игроком "Загаталы". Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу клуба, бывший игрок "Кяпаза" уже присоединился к региональной команде. Следует отметить, что Илькин Гыртымов, присоединившийся к "Кяпазу" в прошлом сезоне, сыграл в 17 матчах чемпионата.