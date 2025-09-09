https://news.day.az/world/1779317.html Французы празднуют отставку Байру - ВИДЕО Как минимум в 140 городах Франции прошли "прощальные вечеринки", на которых собравшиеся праздновали падение правительства Байру. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Французы празднуют отставку Байру - ВИДЕО
Как минимум в 140 городах Франции прошли "прощальные вечеринки", на которых собравшиеся праздновали падение правительства Байру.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несколько часов назад премьер-министр Франции Байру официально подал в отставку после встречи с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце согласно стандартному протоколу.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре