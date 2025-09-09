Французы празднуют отставку Байру

Как минимум в 140 городах Франции прошли "прощальные вечеринки", на которых собравшиеся праздновали падение правительства Байру.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несколько часов назад премьер-министр Франции Байру официально подал в отставку после встречи с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце согласно стандартному протоколу.