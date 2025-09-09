https://news.day.az/politics/1779367.html МИД Азербайджана выразил позицию по атаке на Катар Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отреагировало на атаку, совершённую на столицу Катара - город Доха, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. "Мы глубоко обеспокоены сегодняшней атакой на Катар, которая несет риск дальнейшего обострения региональной напряжённости.
МИД Азербайджана выразил позицию по атаке на Катар
Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отреагировало на атаку, совершённую на столицу Катара - город Доха, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
"Мы глубоко обеспокоены сегодняшней атакой на Катар, которая несет риск дальнейшего обострения региональной напряжённости. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара и призываем отдавать приоритет дипломатическим усилиям для сохранения стабильности в регионе."
