МИД Азербайджана выразил позицию по атаке на Катар

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики отреагировало на атаку, совершённую на столицу Катара - город Доха, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы глубоко обеспокоены сегодняшней атакой на Катар, которая несет риск дальнейшего обострения региональной напряжённости. Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Катара и призываем отдавать приоритет дипломатическим усилиям для сохранения стабильности в регионе."