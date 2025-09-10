Найден способ справиться с хронической болью при артрите

Ученые из Кембриджского университета разработали новый материал, который способен "чувствовать" изменения в организме и выпускать лекарство именно там и тогда, где оно необходимо. Разработка может лечь в основу принципиально новых методов терапии артрита и других хронических заболеваний.

Как передает Day.Az, работа опубликована в журнале Journal of the American Chemical Society (JACS).

Материал представляет собой мягкий полимерный гель с особой системой обратимых химических связей. Его чувствительность к кислотности позволяет использовать естественные изменения pH в организме как "сигнал тревоги". При воспалении сустав становится более кислым, и гель тут же смягчается, переходя в более желеобразное состояние. В этот момент из его структуры высвобождаются молекулы противовоспалительного препарата.

"Мы давно интересуемся материалами, которые могут имитировать свойства хряща, но сочетать это с точечной доставкой лекарства - по-настоящему захватывающая перспектива", - отметил профессор Орэн Шерман, руководитель исследования.

В отличие от многих систем доставки, которые требуют внешнего воздействия - например, нагрева или освещения, - новый материал работает исключительно за счет химии самого организма.

"Эти материалы могут "почувствовать", когда в теле что-то идет не так, и отреагировать, выпустив лекарство именно там, где это нужно", - добавил соавтор работы доктор Стивен О'Нил.

Пока разработка находится на стадии лабораторных испытаний. Следующим шагом станет проверка в живых системах, чтобы оценить ее эффективность и безопасность. Если испытания будут успешными, технология откроет путь к созданию нового поколения "умных" биоматериалов, способных лечить хронические болезни с гораздо большей точностью.