Автор: Акпер Гасанов

Совет Безопасности ООН превратился в институт, не соответствующий реалиям нашего времени. Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку. Глава нашего государства назвал важным проведение соответствующих реформ в ООН и обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совбеза.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз указал на проблему системного характера, которая с каждым годом становится всё очевиднее. Замечу, что он неоднократно указывал на необходимость реформ в системе международной безопасности. Например, ещё в 2017 году, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, он заявил: "Совет Безопасности ООН должен быть реформирован. Сегодня он не отражает баланс сил в мире. Представительство в нём должно быть более справедливым и учитывать интересы всех регионов".

Кроме того, в 2020 году, комментируя выполнение резолюций Совбеза по Карабахскому конфликту, Президент Ильхам Алиев жестко отметил: "Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие немедленного и безусловного вывода вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана. Но они так и остались на бумаге. Это подрывает доверие к международным институтам".

Действительно, резолюции № 822, 853, 874 и 884 (1993 год), требующие вывода армянских вооруженных формирований с временно оккупированных территорий Азербайджана так и не были реализованы до 2020 года. Их реализовал Азербайджан, военно-политическим путем, победив в 44-дневной Отечественной Войне, а затем, в сентябре 2023 года, проведя блестящую антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе нашей страны.

Замечу также, что не только глава нашего государства, но и многие другие мировые лидеры в последние годы говорили о необходимости реформирования Совета Безопасности. В частности, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган: является автором известной фразы "мир больше пяти". Она стала символом борьбы за реформу Совбеза ООН. Президент Турции на всех международных площадках подчеркивает: нельзя допускать, чтобы судьбу человечества определяли только пять стран.

Кроме того, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также : называет нынешнюю структуру Совбеза ООН "пережитком колониальной эпохи". В похожем духе высказывались ранее и лидеры самых разных государств мира. Действительно, шокирующей и несправедливой является ситуация, когда постоянные члены Совбеза используют право вето исключительно в собственных интересах, давно вызывает критику.

Наиболее показательный пример Россия. В 2014 году она аннексировала Крым, нарушив базовые нормы международного права и Устава ООН. С 2014-го по 2022-й: Россия поддерживала сепаратистские движения на востоке Украины. Ну а в феврале 2022 года: она начала полномасштабную войну против Украины. Эта война продолжается по сей день, она сопровождается ударами по мирным украинским городам, инфраструктуре и привела к массовым жертвам среди мирного населения.

Тем не менее, Россия продолжает оставаться постоянным членом Совбеза, обладая правом вето. Абсурдность ситуации очевидна: страна фактически блокирует любые решения, касающиеся ее собственных преступлений. Абсурд, впрочем, состоит не только в этом. Турция, являющаяся региональным лидером, членом НАТО и одним из крупнейших игроков Ближнего Востока и Средиземноморья, до сих пор не является постоянным членом Совбеза ООН.

Хотя, безусловно, обретение ею данного статуса будет означать не только усиление мусульманского и тюркского голоса в мировых делах, но и баланс интересов между Западом и Востоком. Присутствие Турции станет символом признания растущей роли всего тюркского мира, объединяющего десятки государств и сотни миллионов людей. Вот вам яркий пример необходимости реформ Совбеза ООН, о которых говорит Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Он прав и в том, что важен и вопрос справедливого представительства Глобального Юга. Сегодня большинство населения планеты проживает именно там - в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Однако их интересы в Совете Безопасности отражаются лишь частично и зачастую зависят от позиции "большой пятерки". Невключение этих регионов из числа постоянных членов Совбеза означает искусственное искажение мировой картины.

Да, мир давно и кардинально изменился: появились новые центры силы, выросла роль региональных объединений, усилилось значение стран Глобального Юга. Так что, позиция Президента Азербайджана Ильхама Алиева справедлива и последовательна. Она отражает не только национальные интересы, но и общемировой запрос на обновление международных институтов.

Совершенно очевидно и беспорно, что реформа Совбеза ООН - это не вопрос политической моды, а вопрос доверия к ООН как к организации, призванной обеспечивать мир и безопасность. И чем дольше мировое сообщество будет откладывать этот процесс, тем сильнее будет углубляться кризис легитимности Организации Объединенных Наций.