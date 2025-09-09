Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для Азербайджана и его соседей

Открытие Зангезурского коридора имеет важное стратегическое, экономическое и геополитическое значение для Азербайджана и соседних стран.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

Он отметил, что этот коридор будет способствовать развитию транспортной и энергетической инфраструктуры Южного Кавказа, укреплению регионального сотрудничества и обеспечению устойчивого мира.

"Ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора расширит международные торговые связи Азербайджана. Это позволит развивать экономические связи, особенно с Центральной Азией, Турцией и Европой. Азербайджан, увеличив свой экспорт через этот маршрут, получит доступ к новым рынкам. Открытие коридора даст толчок развитию энергетической и транспортной инфраструктуры Азербайджана. Это будет способствовать региональной энергетической безопасности за счет увеличения экспорта энергии страны", - сказал он.

A.Гараев отметил, что ввод в эксплуатацию Зангезурского коридора поможет обеспечить стабильный мир в регионе.

"Восстановление коммуникационных линий приведет к росту взаимного доверия и укреплению регионального сотрудничества. Азербайджан становится главной страной регионального транзита посредством Зангезурского коридора. Это увеличивает грузовые возможности страны, приводит к притоку новых инвестиций в транспортный сектор и расширяет источники доходов. С увеличением грузоперевозок доходы от таможенных и транспортных расходов значительно возрастут. Появятся новые предприятия, связанные с высокотехнологичной транспортной и логистической инфраструктурой", - сказал политолог.

По его словам, Зангезурский коридор облегчит доступ азербайджанских товаров, особенно сельскохозяйственной, промышленной и энергетической продукции, на новые рынки.

"Прямая связь с Турцией и Центральной Азией позволяет экспортерам отправлять свою продукцию быстрее и дешевле. Снижение затрат на логистику и сокращение маршрута повышают конкурентоспособность продукции. Современные транспортные линии облегчат как грузовые, так и пассажирские перевозки. Увеличиваются инвестиции в международные и региональные проекты, создаются рабочие места. Зангезурский коридор поспособствует более тесным экономическим связям Азербайджана со странами региона, Турцией, странами Центральной Азии и Европы. Создаются условия для совместных проектов, товарооборота и инвестиционных вложений. Экономика Азербайджана станет все более связанной с рынками, а ее экспортный потенциал возрастет", - сказал он.

A.Гараев отметил, что Зангезурский коридор укрепляет стратегические позиции Азербайджана в регионе Южного Кавказа. "Это позволяет стране выступать в качестве ключевого игрока в региональной политике. Азербайджан служит мостом между Европой и Азией. Дипломатическое и экономическое влияние страны в этом контексте возрастает. Открытие Зангезурского коридора открывает стране широкие региональные дипломатические возможности. Позиции Азербайджана в международных проектах укрепляются. Через Зангезурский коридор обеспечивается укрепление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана", - сказал он.