"Фенербахче" объявил имя нового главного тренера

"Фенербахче" официально объявил о назначении Доменико Тедеско главным тренером первой команды. Итальянский специалист, ранее работавший с национальной сборной Бельгии, заключил контракт на два сезона - до лета 2027 года, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.

Вместе с Тедеско в штаб вошел Гёкхан Гёнюль, который будет выполнять обязанности помощника.

39-летний специалист начал карьеру в "Штутгарте", затем работал в "Эрцгебирге Ауе", "Шальке", "Спартаке" и "РБ Лейпциг", с которым выиграл Кубок Германии в 2022 году. В феврале 2023-го Тедеско возглавил сборную Бельгии. Тренер известен современным подходом к игре и тактической гибкостью.