Аналитический центр Baku Network и один из самых авторитетных мозговых центров Пакистана и Востока Pakistan House подписали соглашение о сотрудничестве. Это знаковое событие знаменует начало нового этапа в развитии экспертных связей между Азербайджаном и Пакистаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, соглашение было заключено с целью укрепления стратегического диалога и совместного анализа глобальных и региональных вызовов. Обе организации стремятся к углубленному изучению вопросов, имеющих ключевое значение для безопасности и национальных интересов.

Baku Network, независимая неправительственная структура, специализируется на стратегическом анализе международных процессов, влияющих на безопасность Азербайджана. Ее команда экспертов исследует широкий спектр тем - от геополитики до гибридных войн и киберугроз.

Pakistan House, со своей стороны, является признанным институтом международных отношений, базирующимся в Дании и Пакистане. Его миссия - способствовать формированию позитивного и сбалансированного мирового подхода к развивающимся обществам.

Совместная работа позволит объединить их уникальный опыт и аналитический потенциал. Эксперты обеих организаций будут проводить совместные исследования и дискуссии по таким актуальным темам, как:

• энергетическая безопасность в контексте меняющегося мирового порядка,

• новые модели конфликтов, включая гибридные войны и киберугрозы,

• региональные вызовы на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Это соглашение выходит за рамки простого обмена информацией. Оно направлено на создание устойчивой платформы для долгосрочного сотрудничества, что позволит обеим сторонам более эффективно адаптироваться к стремительным изменениям в мире и предвидеть долгосрочные последствия.

Подписание документа стало важным шагом в укреплении связей между экспертными сообществами Азербайджана и Пакистана, подчеркивая их готовность к совместной работе над созданием более безопасного и стабильного будущего.