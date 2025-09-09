https://news.day.az/politics/1779191.html Милли Меджлис принял решение относительно соглашений, достигнутых в Вашингтоне Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение в протокольном порядке относительно соглашений, достигнутых в Вашингтоне. Как сообщает Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в конце заседания поставила вопрос на голосование. Вопрос был принят единогласно.
