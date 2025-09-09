Милли Меджлис принял решение относительно соглашений, достигнутых в Вашингтоне

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение в протокольном порядке относительно соглашений, достигнутых в Вашингтоне.

Как сообщает Day.Az, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в конце заседания поставила вопрос на голосование.

Вопрос был принят единогласно.