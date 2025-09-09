Азербайджан активизирует усилия по переходу на ВИЭ
Азербайджан усилит интеграцию, способствуя переходу на возобновляемые источники энергии, через Средний коридор.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель департамента Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев в ходе 13-го заседания Форума аналитических центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).
По его словам, концепция Среднего коридора усилит потенциал как традиционной, так и возобновляемой энергетики стран Центральной Азии.
"Концепция Среднего коридора является важным потенциальным источником транспортировки возобновляемой энергии. Эта концепция направлена на развитие экономики региона путем создания новых логистических линий между Восточной Азией, Центральной Азией и Европой, а также создания возможностей для импорта и экспорта возобновляемой энергии", - отметил он.
Ш.Гаджиев также отметил, что в целом концепция Среднего коридора не только расширяет логистические и транспортные возможности в сфере возобновляемой энергетики, но и создает новые возможности на энергетическом рынке.
