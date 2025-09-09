https://news.day.az/society/1779328.html В Азербайджане резко ухудшится погода 10 сентября во второй половине дня в северных и западных районах Азербайджана ожидаются переменные, ливневые дожди и грозы. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах ожидается мокрый снег.
В Азербайджане резко ухудшится погода
10 сентября во второй половине дня в северных и западных районах Азербайджана ожидаются переменные, ливневые дожди и грозы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.
В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах ожидается мокрый снег.
На территории страны до 15 сентября температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов, временами ожидается усиление северо-западного ветра.
Ожидается повышение водности в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре