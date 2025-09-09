В Азербайджане резко ухудшится погода

10 сентября во второй половине дня в северных и западных районах Азербайджана ожидаются переменные, ливневые дожди и грозы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

В отдельных местах осадки будут интенсивными, возможен град, а в высокогорных районах ожидается мокрый снег.

На территории страны до 15 сентября температура воздуха постепенно понизится на 5-10 градусов, временами ожидается усиление северо-западного ветра.

Ожидается повышение водности в реках, в некоторых горных реках возможны кратковременные сели.