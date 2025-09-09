Представлены Apple Watch Ultra 3

Компания Apple представила новые смарт-часы для спортсменов и путешественников - Apple Watch Ultra 3, сообщает Day.Az.

Главные часы линейки оснащены самым большим дисплеем среди всех моделей Apple Watch, улучшенной батареей и новыми ремешками.

Watch Ultra 3 обеспечивают до 42 часов автономной работы и поддерживают отправку SOS-сигналов через спутниковую связь.

Доступны два варианта корпуса - "натуральный титан" и чёрный. Цена стартует от 800 долларов США.