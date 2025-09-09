https://news.day.az/hitech/1779357.html Представлены Apple Watch Ultra 3 - ФОТО Компания Apple представила новые смарт-часы для спортсменов и путешественников - Apple Watch Ultra 3, сообщает Day.Az. Главные часы линейки оснащены самым большим дисплеем среди всех моделей Apple Watch, улучшенной батареей и новыми ремешками.
Представлены Apple Watch Ultra 3 - ФОТО
Компания Apple представила новые смарт-часы для спортсменов и путешественников - Apple Watch Ultra 3, сообщает Day.Az.
Главные часы линейки оснащены самым большим дисплеем среди всех моделей Apple Watch, улучшенной батареей и новыми ремешками.
Watch Ultra 3 обеспечивают до 42 часов автономной работы и поддерживают отправку SOS-сигналов через спутниковую связь.
Доступны два варианта корпуса - "натуральный титан" и чёрный. Цена стартует от 800 долларов США.
