Минская группа: провал ОБСЕ, ставший громким уроком истории

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

8 августа 2025 года по итогам встречи в Вашингтоне Президента США Дональда Трампа, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна министры иностранных дел Армении и Азербайджана обратились к ОБСЕ с просьбой о роспуске группы. 1 сентября 2025 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе официально объявила о роспуске Минской группы ОБСЕ. Совет Министров ОБСЕ официально постановил закрыть Минский процесс и связанные структуры, с завершением административных процедур до 1 декабря 2025 года. Все прошлые решения по конфликту признаны утратившими силу. Формально прекращена деятельность структуры, которая почти 30 лет выступала в качестве посредника по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта.

Сам факт роспуска - уже признание того, что формат исчерпал себя. Больше не было смысла сохранять "имитацию" посредничества.

Фактически же речь идет не просто о завершении мандата, а о запоздалом оформлении давно свершившейся политической смерти - Минская группа превратилась в неработающий механизм задолго до того, как исчезла из повестки.

Справедливым будет напомнить, что Азербайджан задолго до этого требовал признания очевидного - ликвидации МГ ОБСЕ как структуры, утраченной по смыслу и содержанию. Более того, Баку сделал это требование частью повестки по заключению мирного соглашения с Арменией, подчеркивая: конфликт завершен, границы определяются, соглашение выверяется, следовательно, правовых и политических оснований для существования группы больше нет.

Кто и зачем "консервировал" конфликт?

Созданная в 1992 году для содействия мирному урегулированию карабахского конфликта, Минская группа изначально обладала определенным мандатом и легитимностью. Однако за десятилетия своей деятельности она так и не выполнила основную задачу - не обеспечила вывода оккупационных сил с территории Азербайджана и восстановление территориальной целостности страны.

Хуже того, группа фактически подменила международное право собственными политическими "правилами", диктуемыми интересами отдельных стран - прежде всего сопредседателей: России, США и Франции. Ни один из этих акторов не был заинтересован в быстром решении конфликта, ведь замороженный статус-кво давал им рычаги давления на регион.

"Дипломатический туризм" и подмена международного права

С момента своего создания Минская группа не только не смогла урегулировать конфликт, но и активно препятствовала любым подвижкам. Превратившись в инструмент заморозки конфликта, группа в течение десятилетий игнорировала международное право. В оправдание этого приводились аргументы, что формат принятия решений только единогласно (консенсусом) позволял странам-участницам (в том числе Армении и Азербайджану) блокировать инициативы. Это якобы делало группу неоперативной. Но это не соответствовало действительности: сопредседатели не задействовали и фактически блокировали такой имеющийся рычаг, как Минская конференция - вышестоящий формат, включающий значительно большее число государств.

Деятельность Минской группы в политической и экспертной среде получила ироничное, но точное определение - "дипломатический туризм". За годы своего существования группа организовала десятки визитов, встреч и пресс-релизов, но не представила ни одного стратегического документа, не предложила объективной политико-правовой оценки конфликта, не осудила факт военной оккупации территорий Азербайджана.

Ни одна из четырех резолюций Совета Безопасности ООН 1993 года, требующих немедленного и безусловного вывода оккупационных сил, не была положена в основу переговорного процесса.

Вместо этого участники группы создавали иллюзию активности и призывали к "мерам укрепления доверия" в условиях, когда армянские войска находились на оккупированных территориях Азербайджана, а основной постулат ОБСЕ - уважение территориальной целостности государств - попросту игнорировался.

Монополия вместо решения: кто и зачем затягивал конфликт

Еще одной чертой Минской группы стала неоправданная монополизация переговорного процесса. Любые попытки со стороны других международных организаций - ООН, Совета Европы, ЕС или НАТО - участвовать в обсуждении конфликта вызывали негативную реакцию сопредседателей.

По сути, группа искусственно блокировала международную правовую реакцию на очевидный акт агрессии, не позволяя вынести ситуацию на более широкие площадки. Такая "закрытая архитектура" переговоров давала возможность затягивать процесс, что было в интересах геополитических игроков, а не мира и стабильности в регионе, и сохранять контроль над динамикой конфликта.

Кроме того, геополитическая напряженность, особенно после аннексии Крыма в 2014 году и нападения России на Украину в 2022 году, усугубили трения между сопредседателями. США и Франция прервали контакт с Россией. Россия, как сопредседатель, заявила о прекращении деятельности группы, а два других сопредседателя фактически заморозили взаимодействие с Москвой. Россия впоследствии указывала на прекращение контактов на уровне сопредседателей с 2022 года.

44-дневная Отечественная война, освобождение Азербайджаном оккупированных Арменией территорий в 2020 году и последовавшее восстановление полного суверенитета Азербайджана над своей территорией в 2023 году сделали Минскую группу фактически бесполезной: ситуация на местах изменилась, и формат оказался устаревшим.

Именно по этим причинам Азербайджан справедливо настаивал: Минская группа - политический труп, цель сохранения которого - продолжение конфликта, а не его урегулирование.

Армения и двойные стандарты: "неприкасаемая" Минская группа как реваншистский ресурс

Азербайджан последовательно и на международной арене, и в процессе двусторонних переговоров подчеркивал: Минская группа более не имеет ни функционального, ни политико-правового основания для существования: ее сохранение противоречит духу и букве мирного процесса.

Однако Армения до последнего уклонялась от однозначного признания этой реальности, опасаясь потерять инструмент давления, геополитический рычаг, как запасной вариант для сохранения карабахской повестки на международной арене. Это поведение Баку справедливо рассматривал либо как признак дипломатической незрелости, либо как сознательную тактику. Нежелание отказаться от Минской группы позволяло под прикрытием дипломатической риторики сохранять иллюзию "незавершенного конфликта" и питать реваншистские иллюзии внутри части армянского общества.

Совместный шаг: роспуск группы как часть мирного процесса

Лишь в августе 2025 года, после прогресса в переговорах о мирном соглашении и начала реальных шагов по делимитации границ, Ереван и Баку выступили с совместным обращением в ОБСЕ о ликвидации Минской группы.

Это обращение стало важнейшим политическим сигналом: карабахский конфликт завершен, статус спорных территорий урегулирован, и никаких оснований для дальнейшего существования Минской группы больше не существует. Этот шаг стал также ключевым дипломатическим сигналом: даже Армения больше не может опираться на "труп" как на внешнеполитический ресурс.

Наконец, 1 сентября 2025 года Совет министров ОБСЕ официально оформил этот шаг, аннулировав мандат Минской группы и все связанные с ней структуры.

История Минской группы - это не только летопись одного неэффективного посредничества. Это симптом кризиса международных институтов, неспособных быть беспристрастными и действовать в рамках международного права, если их участники подчиняют все собственным интересам.

Аналитики, в том числе из SIPRI, указывали, что поддержка взаимного отказа от посредничества соответствует практике ОБСЕ и принципам международного права. Роспуск группы стал своеобразной реабилитацией принципов международного права - уважение к суверенитету, территориальной целостности и резолюциям ООН вновь оказались в центре повестки.

В итоге

- Минская группа ОБСЕ стала первым громким провалом ОБСЕ в сфере миротворчества, наглядно показав, как международные механизмы, лишенные политической воли и подчиненные внешним интересам, вопреки принципам и нормам международного права могут саботировать мир вместо его достижения.

- Для Азербайджана это дипломатическая победа, подтвердившая, что последовательность, основанная на международном праве позиция и активная внешняя политика приносят конкретный результат: территориальная целостность восстановлена, конфликт завершен, международные механизмы очищаются от балласта.

- Для Армении это возможность освободиться от иллюзий, оставить в прошлом мифическую идеологию и конфликтную риторику, отказавшись от реваншизма, двигаться к нормализации, в том числе путём честного признания совершенных деяний и территориальной целостности Азербайджана.

- ОБСЕ получила возможность перестроить работу в соответствии с принципами Хельсинкского Заключительного акта 1975 года и переосмыслить подходы к посредничеству в зонах конфликтов.

Минская группа - это пример того, как конфликт может быть превращен в бесконечный процесс, если международное право уступает место геополитическим интересам. Но, как и любой искусственно поддерживаемый механизм, она не могла жить вечно. История, спустя почти три десятилетия, поставила точку. И точка эта - юридически оформленное свидетельство о смерти.