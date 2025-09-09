Развенчан главный стереотип о яичном белке
Ученые из Университета штата Северная Каролина показали, что даже яичный белок, традиционно считающийся эталоном питательной ценности, не усваивается организмом полностью.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, исследование опубликовано в Food & Function.
С помощью масс-спектрометрии высокого разрешения исследователи изучили белки из шести источников - яиц, сои, казеина, коричневого риса, гороха и дрожжей. Эксперименты проводили на мышах с разным составом кишечной микробиоты. Оказалось, что фрагменты всех белков в том или ином виде доходят до толстого кишечника. Даже у эталонного яичного белка часть структур выводится непереваренной, а белок коричневого риса оказался особенно устойчивым: до 50 процентов его компонентов проходили через организм без переработки.
Некоторые "функциональные" белки, например соевый ингибитор трипсина или антимикробные соединения яйца (лизоцим, авидин), тоже не переваривались и оставались доступны для микробиоты. Это значит, что они могут менять состав кишечных бактерий и влиять на обмен веществ или воспалительные процессы.
Авторы подчеркивают: усвояемость зависит не только от вида продукта, но и от его конкретных молекул и даже от микробиоты хозяина. Именно этим можно объяснить, почему разные люди по-разному реагируют на один и тот же источник белка.
