В Кяльбаджаре открыт новый почтовый пункт "Азерпочт"

В освобожденных от оккупации территориях Азербайджана продолжается предоставление почтовых услуг населению.

Одно из предприятий холдинга AZCON ООО "Азерпочт" открыло для граждан Кяльбаджарское почтовое отделение с индексом AZ3200 в городе Кяльбаджар, сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта.

В новом почтовом отделении гражданам предоставляются универсальные почтовые услуги (письма, телеграммы и посылки), карго-сервисы и финансовые сборы.

Почтовое отделение будет работать с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) и по субботам с 09:00 до 14:00.

Отметим, что в соответствии с Планом мероприятий "I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, работы в почтовой сфере осуществляются поэтапно.

В экономическом районе Карабаха почтовое отделение в Хадруте открылось в 2020 году, а филиал в Ханкенди - в 2024 году. В экономическом районе Восточный Зангезур почтовое отделение в Джоджуг Марджанлы начало работу в 2020 году, в 2022 году - в селе Агалы Зангиланского района, а в 2025 году почтовые услуги стали доступны в городе Шуша.

Для получения более подробной информации о почтовых услугах граждане могут посетить веб-сайт www.azerpost.az или обратиться в колл-центр по номеру 169.