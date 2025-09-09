Китай запустил ракету со спутниками для Geely Automotive

Китайская компания Chinarocket осуществила успешный запуск 11 спутников Geely на околоземную орбиту, воспользовавшись коммерческой ракетой "Цзелун-3" (Jielong-3) или Smart Dragon-3, передает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru".

Пуск состоялся во вторник в 03:48 по пекинскому времени (23:48 понедельника) с морской платформы в Желтом море, недалеко от города Жичжао, расположенного в восточной провинции Шаньдун.

Запущенные спутники предназначены для использования автоконцерном Geely Automotive. Эта группировка из 11 аппаратов является уже пятой, созданной Geely, и будет использоваться для тестирования систем автономного вождения и связи между транспортными средствами. Кроме того, технология позволит проводить мониторинг океана.