Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Анкара вновь демонстрирует, что любые шаги на пути к нормализации отношений с Иреваном она увязывает с динамикой азербайджано-армянского диалога. Именно так охарактеризовал предстоящий визит спецпредставителя МИД Турции Сердара Кылыча в Армению депутат оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян. По его словам, речь идет скорее об имитации прогресса, чем о реальных подвижках: турецкая сторона, подчеркнул политик, старается создать впечатление, будто шаги в урегулировании с Азербайджаном автоматически открывают путь и для армяно-турецкой повестки.

Абрамян напомнил, что договоренность об открытии границы для граждан третьих стран уже более года остается на бумаге. Теперь, отметил он, можно ожидать лишь точечных шагов, рассчитанных на демонстрацию "движения", но не на системный прорыв.

Касаясь разблокировки коммуникаций, депутат заявил, что азербайджано-турецкий тандем выстраивает процесс так, чтобы максимально сократить роль Армении. По его словам, в центре внимания остаются маршруты, исключающие использование армянской инфраструктуры, в то время как все основные торговые потоки будут перенаправлены через территории Турции и Азербайджана.

Таким образом, считает Абрамян, разговоры о выгодах для Армении не отражают реальности: страна получает лишь минимальные возможности и второстепенные роли. В этом контексте предстоящая встреча спецпредставителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча, запланированная на ближайшие дни, станет лишь очередным звеном процесса, инициированного Анкарой еще в декабре 2021 года, когда тогдашний глава МИД Мевлют Чавушоглу объявил о запуске нормализации - при обязательной координации с Азербайджаном.

Начнем с того, что фракция "Честь имею", которую Серж Саргсян слепил из обломков бывшей власти, и где ныне ошивается Абрамян- это не партия, не идеология, не политический проект. Это склеп, в котором хранятся остатки былого режима, замаскированные под "оппозицию". Само название - "Честь имею" - звучит как издевка над армянским обществом. Какая честь у людей, чьи руки по локоть в коррупции, чьи глаза ослепли от алчности, а память - это череда сделок, предательств и компромиссов?

Серж Саргсян, который теперь прячется за вывеской "Честь имею", давно потерял всякую политическую легитимность. В апреле 2018-го армяне пинками вытащили его из кресла силой, потому что он нарушил собственное обещание - "никогда не идти на третий срок". Но жадность пересилила. Саргсян, словно проигравший шулер, пытался переписать правила игры под себя, протащив конституционную реформу и пересев из кресла президента в кресло премьера.

Итог - псевдореволюция. Униженное бегство, когда тапки летели вслед ему. Полный крах, мокрые штаны и оплеванное лицо.

Сейчас, возглавляя "Честь имею", он пытается изображать "моральный авторитет". Но какая мораль может исходить от человека, имя которого связывают с войной в Карабахе, с распилом бюджетов, с бесконечными откатами? Именно при нем Армения окончательно потеряла стратегическую инициативу и превратилась в посмешище на мировой арене.

Отдельная история - Тигран Абрамян. Этот депутат - яркая иллюстрация того, что бывает, когда пустоту пытаются продать за "экспертное мнение". Его заявления о том, что "Турция имитирует прогресс", - это уровень кухонной болтовни, а не политика.

Абрамян жалуется, что Анкара и Баку "максимально изолируют Армению". Но разве не его партия и его лидер довели страну до изоляции? Разве не Саргсян десятилетиями закрывал для Армении все реальные пути развития, делая ставку только на Москву? Теперь, когда Баку и Анкара предлагают региональную интеграцию, Абрамян, словно капризный ребенок, твердит о "маршруте Трампа" и "игнорировании армянских дорог".

Но факты упрямы. За 2022-2024 годы объем взаимной торговли Азербайджана и Турции вырос на 40%. За тот же период армянский экспорт в Турцию - ноль. Почему? Потому что в Армении нет ни товара, ни инфраструктуры, ни политической воли.

Когда Абрамян утверждает, что "Турция делает все, чтобы движение через Армению было минимальным", он забывает: транзит определяется не эмоциями, а экономикой. Никто в здравом уме не повезет товары через страну, которая не может обеспечить безопасность дорог, где армянская оппозиция каждый месяц перекрывает трассы, а политический режим нестабилен, как карточный домик.

Вместо того чтобы искать выходы, "Честь имею" занимается жалобами и нытьем. В их политическом словаре нет слов "проект", "инвестиция", "развитие". Есть только бесконечное "нас обижают", "нас игнорируют", "нас изолируют". Но кто изолировал Армению? Не Турция и не Азербайджан. Армению изолировали именно такие, как Саргсян и Абрамян, сделавшие страну токсичной для инвесторов и соседей.

История уже знает такие примеры. В 90-х сербские националисты, тоже играя на лозунгах "чести и достоинства", втянули свою страну в череду войн и катастроф. Итог - потеря территорий, международные трибуналы, разрушенная экономика. Сегодня партия Саргсяна повторяет тот же путь: громкие слова о "чести", пустые лозунги, обвинения соседей - и полное отсутствие конкретных планов.

"Честь имею" - это не партия, не оппозиция, не политика. Это рецидив гнили. Это клопы, расплодившиеся в постели армянской государственности. Они питаются кровью общества, высасывают его энергию, но не дают ничего взамен. Их жалкие речи - это не стратегия, не программа, а жалобник, набитый маразмом.

Серж Саргсян - человек, при котором Армения окончательно превратилась в политический тупик. А Ара Абрамян - пустое место, символ бессмысленного настоящего. Слушать его заявления - значит наблюдать спектакль, где на сцене старый граммофон, заевший на одной пластинке: "нас изолируют, нас игнорируют, нас обходят". Он даже не политик, а фонограмма нытья.

Абрамян и его подобные "патриоты" изображают жертв. Но факты упрямы. Армения сама блокировала все стратегические проекты региона. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан? Мимо. Газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум? Мимо. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс? Снова мимо. Во всех этих коридорах могла участвовать Армения. Но благодаря политике Саргсяна и его предшественников страна осталась в изоляции. Сегодня Абрамян плачется: "мы в стороне". Но кто поставил Армению в сторону? Не Азербайджан. Не Турция. А именно армянская элита, десятилетиями живущая в логике конфликта.

Абрамян со своим плаксивым заявлением о "игнорировании армянской дороги" выглядит как жалкий стенографист собственных комплексов. В мире логистики не играют в "жалость". Здесь все считают деньги, километры и риски. А что может предложить Армения? Ничего, кроме горных серпантинов, разбитых мостов и коррумпированных таможенников, которые тормозят каждую фуру, чтобы содрать взятку. Даже армянские эксперты признают: транзит через Армению дороже на 25-30%. Это не мои слова, а сухая статистика: горы жрут топливо, примитивная инфраструктура ломает сроки, а бюрократы - нервы.

Смотрите на цифры: более 70% внешней торговли Армении идет через Грузию. Один путь, одно горлышко бутылки. Чуть Тбилиси захлебнется в кризисе - и Ереван в полной транспортной блокаде. Это уже случалось, и не раз. В отличие от Армении, Азербайджан выстроил сеть коридоров - Россия, Иран, Турция, Каспий, Европа. Турция стала главным транспортным узлом региона. А Армения? Сидит в тупике и слушает нытье Абрамяна про "обиженных". Вопрос: кого вы хотите обмануть? Мир видит ваши проблемы лучше вас самих.

Эти типы - не оппозиция. Это театр одного актера, где сценарий написан не для народа, а для карманов. Они изображают из себя "борцов", но на деле - это тараканы, которых потревожили в темной кухне: беготня, паника и визг. Их "честь" - не знамя, а дырявая тряпка, которой прикрывают свои офшоры.

Пока армянские деревни вымирают, молодежь уезжает в Россию мыть полы и работать таксистами, эти "честные" пацаны тусуются на виллах в Ницце, гоняют детей по Монако и заливают бабки в офшоры. Panama Papers черным по белому показали: вокруг Саргсяна крутились фирмы в Панаме и на Виргинских островах. И это не слухи, а документы.

Серж Саргсян - это концентрат политической плесени. Человек, при котором армянская экономика превратилась в руины, а коррупция стала образом жизни. Его правление - это банкротство страны, поражения на фронте, кумовство и массовый исход населения.

Тигран Абрамян? Это не политик. Это пресс-секретарь вечно оправдывающегося режима. Он не решал проблем - он их замазывал. Его работа заключалась в том, чтобы придумывать оправдания для провалов, поражений и воровства. Сегодня он строит из себя оппозиционера, но его биография - это визитка холуя. Человек из обслуги, который перепутал микрофон с саблей.

Эта фракция - не партия. Это диагноз: коррупция, изоляция, предательство. У них нет будущего. У них есть только прошлое, которое воняет, как мусорка. Их место - не в парламенте, а в политическом морге.

И пока такие типы открывают рот, Армения будет оставаться страной-банкротом, где вместо политики - нытье, вместо идей - маразм, вместо чести - виллы и офшоры.

В 2021-м, когда дряхлые пацаны из бывшей республиканской тусовки, сбежавшие после "бархатного цирка" Пашиняна, решили снова влезть в политику, они покрасили свои ржавые лица новой краской и назвали это "Честь имею". Звучит громко, будто армянская версия "нового курса". Но за этим фантиком - всё та же тухлая конфета. И вот тут на авансцену вылезает Абрамян - будто "новая морда", а на деле старая, заезженная, как советский трамвай, облезший и воняющий.

Что у него за плечами? Ноль. Ни одного завалящего успеха. Ни одной реформы. Ни одного проекта.

В экономике - конь не валялся. В социальной сфере - коты Шредингера. Даже те самые "инициативы", которыми он хвастался в интервью, сдохли, не начавшись.

Все его речи сводятся к одному и тому же дешёвому репертуару: "нас унизили", "нас не слышат", "мы жертвы". Абрамян - это не политик, это ходячая жалобная книга.

Сравните факты: армянские экономисты сами признают, что логистика через Армению обходится на 25-30% дороже, чем через соседние страны. Это официальные данные, озвученные даже в парламентских обсуждениях. Таможня - рассадник коррупции. Дороги - разбитые, словно после бомбёжки. Инвестиций нет, бизнес бежит, молодежь пакует чемоданы. И что? Где Абрамян с планом реформ? Где его предложения? Где хоть какой-то мозг? Вместо этого он орёт в микрофон о "несправедливости".

Такое ощущение, что у него одна единственная профессия - профессиональный плакальщик. Не политик, не реформатор, не лидер. А именно плакальщик, которому платят за стенания. Типичный "клоп" армянской политики: живёт чужой кровью, гадит в углах, но думает, что он "лидер нации".

А теперь посмотрите, к чему это всё ведёт. Армения за последние годы потеряла доверие соседей, потеряла транзитные перспективы, потеряла рабочие места. Народ нищает, деревни пустеют, а такие, как Абрамян, вместо того чтобы признать свою импотенцию, кормят публику соплями про "жертву истории". Они вечно ищут, кого винить: то Россию, то Турцию, то Азербайджан, то Запад. Виноваты все, кроме них самих.

На самом деле, именно такие "политики" и есть настоящая чума для общества. Они высасывают последние силы у страны, не давая ей подняться. И пока армяне терпят этих гнилых тараканов, никакого будущего не будет. Абрамян и ему подобные - это ржавые замки на дверях страны. Их нужно сорвать и выкинуть.

Армения не на "перепутье" - она реально стоит у мусорного бака истории. И вопрос не в том, "куда пойдём дальше". Вопрос в том, хватит ли у народа духа взять этих червей за шкирку и выбросить туда, где им и место - вонючее дно.

Если нет - завтра появится новый Абрамян, такой же нытик, такой же пустой, такой же "обиженный". И песня будет та же: "мы жертвы, нас не уважают". Только страна от этого не оживает. Она только тухнет ещё сильнее.