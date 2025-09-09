Баку принимает 237-й поезд стратегического Транскаспийского коридора

Сегодня в Абшеронском логистическом центре проходит мероприятие, посвященное 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) - Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также приему поезда Иу (Китай) - Баку (Азербайджан).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Китай (Чжэцзян) - Европейский железнодорожный экспресс встречает 237-й по счету блок-поезд, проходящий по ТМТМ.

Контейнерные грузы, доставленные поездом Иу-Баку по ТМТМ, будут направлены через Азербайджан на рынки Турции и Европы.

В мероприятии принимают участие представители ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

