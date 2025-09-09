К сведению пенсионеров

Выплата пенсий за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 сентября.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.