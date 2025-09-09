https://news.day.az/economy/1779106.html

К сведению пенсионеров - 10 сентября...

Выплата пенсий за сентябрь по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району запланирована на 10 сентября. Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты, пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут выплачены по графику.