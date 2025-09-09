https://news.day.az/unusual/1779067.html Туристы засняли битву между слоном и медоедом - ВИДЕО Туристы засняли эпичную битву между слоном и медоедом в Зимбабве. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
