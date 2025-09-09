Автор: Камал Джафаров, депутат Милли Меджлиса

Вашингтонские соглашения являются логическим итогом военных, политических и дипломатических побед, которых Азербайджан добился в последние годы. Совместная декларация, подписанная между Азербайджаном и Арменией при посредничестве и в присутствии Президента США Дональда Трампа, является торжеством нашей независимой политики, основанной на международном праве и национальных интересах, и подтверждением полного признания мировым сообществом новых реалий, созданных нашей страной в регионе.

Вашингтонские соглашения также демонстрируют, что условия Азербайджана по Зангезурскому коридору были приняты не только Арменией, но и всем мировым сообществом. Тем самым была положена окончательная точка в кампаниях и попытках, направленных против Зангезурского коридора.

Достигнутый в Вашингтоне консенсус играет важную роль в формировании геополитической архитектуры Южного Кавказа на основе новой, независимой и взаимовыгодной модели, предложенной Азербайджаном.

Архитектором этой исторической победы является Великий лидер, Президент Ильхам Алиев. Его мудрое руководство измеряется не только победами последних лет. Это результат более чем двадцатилетней глубокой стратегической деятельности, продолжение и торжество линии современного Азербайджанского государства, заложенной Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

Наш Общенациональный лидер вывел страну из хаоса 90-х годов к стабильности, определил направление будущего развития. Именно на этом прочном фундаменте Президент Ильхам Алиев годами терпеливо и дальновидно укреплял нашу армию, диверсифицировал экономику и возвышал справедливый голос Азербайджана на международной арене.

Но самое главное - он день за днем усиливал веру народа в возвращение Карабаха и довел ее до высшей точки.

Все сегодняшние результаты - как военная Победа на поле боя, так и дипломатические успехи - являются одним из величайших достижений стратегии двух великих лидеров, дополняющих друг друга и направленных к единой цели.

Несомненно, эти победы также являются торжеством несгибаемой воли азербайджанского народа, сплотившегося вокруг своего лидера как единый железный кулак!



Сегодня мы создаем новый порядок в регионе на основе достигнутых результатов. Этот порядок основан на взаимном уважении, признании суверенитета и территориальной целостности, а также на практической экономической интеграции. Модель, которую мы предлагаем, не направлена против кого-либо. Напротив, при правильной оценке представленных возможностей она служит интересам всех стран региона, включая Армению.

Сегодня Азербайджан превратился в бьющееся сердце транспортной, коммуникационной и экономической карты Евразии. С открытием Зангезурского коридора мы не только восстановим прямую связь с Нахчываном, но и превратим его в важное транспортное звено, соединяющее континенты Азии и Европы.

Зангезурский коридор укрепит также географическое единство тюркского мира и сделает стратегическое положение нашей страны незаменимым на пересечении коридоров Восток-Запад и Север-Юг.

Однако наше видение будущего не ограничивается лишь транспортными коридорами. Масштабные строительные работы на освобожденных территориях, проекты "умных городов" и "умных деревень", а также конкретные проекты, реализуемые совместно с ведущими мировыми энергетическими компаниями по превращению Карабаха и Восточного Зангезура в "зону зеленой энергии", показывают масштабность нашего взгляда на будущее.

Эти шаги превращают Азербайджан не только в надежного поставщика нефти и газа, но и в будущего партнера Европы в сфере возобновляемой энергетики.

Все перечисленные факторы приводят нас к окончательному выводу: в регионе невозможно реализовать ни один устойчивый проект без нашего участия. А дороги, открытые вместе с нами, и проекты, реализованные при нашем содействии, принесут всем участникам процветание и развитие.