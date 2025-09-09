На фестивале Насими будет представлена новая постановка «Иблиса»

В первый день Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими, 23 сентября, состоится премьера спектакля "Иблис" по произведению Гусейна Джавида в новой постановке. Показ пройдет в Центре Гейдара Алиева при участии актеров Азербайджанского государственного театра пантомимы и музыкантов симфонического оркестра.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, режиссер спектакля - основатель и главный режиссер Азербайджанского государственного театра пантомимы, Народный артист Азербайджанской Республики Бахтияр Ханызаде.

Особенностью новой постановки является сопровождение живого оркестра и то, что его музыканты также становятся участниками театрального действа. На протяжении всего спектакля дирижер будет управлять не только музыкантами, но и актерами Театра пантомимы и происходящими на сцене событиями.

В главной роли и за дирижерским пультом новой постановки выступит лауреат Президентской премии и ряда международных конкурсов Мустафа Мехмандаров.

В произведении отражена вечная общечеловеческая проблема - бесконечная борьба человечества с дьяволом.

"Иблис" - первая азербайджанская поэтическая драма, поставленная на сцене. Впервые трагедия была поставлена в 1920 году советским азербайджанским актером оперы, театра и немого кино, кинорежиссером Аббасом Мирзой Шарифзаде, и это стало знаменательным событием в театральной жизни Азербайджана. Вторая постановка произведения была реализована в 1983 году по случаю 100-летнего юбилея Гусейна Джавида Народным артистом СССР, лауреатом Государственной премии Мехди Мамедовым. В 2024 году "Иблис" в третий раз был поставлен на сцене Азербайджанского государственного академического национального драматического театра под руководством Заслуженной артистки Мехрибан Алекберзаде. К фестивалю Насими подготовлена новая постановка пьесы.

Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими, организуемый Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, пройдет в Баку и Шамахы с 23 по 25 сентября и обещает запомниться и другими презентациями.