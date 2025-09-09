Запрещается распространение ряда информации о Внутренних войсках Азербайджана

Будут определены гарантии для безопасности военнослужащих Внутренних войск и членов их семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.

Согласно законопроекту, в целях обеспечения безопасности военнослужащих Внутренних войск и членов их семей не будет допускаться распространение в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети, сведений об их месте службы и проживания.

Информация о служебной деятельности Внутренних войск будет предоставляться только с согласия командующего Внутренними войсками.