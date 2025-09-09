Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом

Руководство Индии ввело режим повышенной готовности в районе, граничащем с Непалом, из-за антиправительственных протестов и беспорядков в этой стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал India Today.

"В [населенном пункте] Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в материале.

Из него следует, что на границе между двумя государствами было усилено патрулирование. Кроме того, здесь установили полицейский пост.