Индия ввела режим повышенной готовности на границе с Непалом
Руководство Индии ввело режим повышенной готовности в районе, граничащем с Непалом, из-за антиправительственных протестов и беспорядков в этой стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал India Today.
"В [населенном пункте] Панитанки, Западная Бенгалия, введен режим повышенной готовности на фоне продолжающихся беспорядков в Непале", - говорится в материале.
Из него следует, что на границе между двумя государствами было усилено патрулирование. Кроме того, здесь установили полицейский пост.
