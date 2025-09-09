Французы сыты по горло Макроном

Эммануэль Макрон второпях ищет своего нового, пятого по счету премьера. Решение Франсуа Байру вынести на голосование вопрос о доверии своему кабинету стало роковым просчётом и грозит втянуть страну в очередной этап тяжёлой нестабильности. Во Франции уже проводят параллели с эпохой Четвёртой республики, когда с 1946 по 1958 год сменилось более двадцати правительств.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье британского писателя Гэвина Мортимера, опубликованной в авторитетном издании The Spectator. Мортимер после долгих лет жизни в Париже обосновался в Бургундии. В своих статьях он освещает темы французской политики, терроризма и спорта.

По его словам, коалиционное правительство Байру в этом году едва держалось на плаву, не добившись ничего, кроме усиления разочарования и презрения среди давно уставших избирателей. И теперь французы сыты по горло своим политическим классом.

"Прежде всего, они смертельно устали от своего президента. Именно решение Эммануэля Макрона провести досрочные выборы в июне 2024 года запустило этот хаос. И всё ради "прояснения".

Опрос общественного мнения на прошлой неделе показал, что рейтинг одобрения Макрона достиг рекордного минимума: лишь 15 процентов граждан считают, что он справляется с работой. Кто эти 15 процентов? Как можно, глядя на свою рушащуюся страну, прийти к выводу, что Франция сейчас находится в лучшем экономическом и социальном положении, чем в 2017 году?

По всему политическому спектру усиливаются призывы к отставке Макрона. От Марин Ле Пен справа до Жан-Люка Меланшона слева, включая таких центристов-ветеранов, как Жан-Франсуа Копе, министра в правительстве Жака Ширака. Все они считают, что единственный путь к восстановлению Франции - это новый президент. Того же мнения придерживается и большинство граждан: опрос, проведенный в выходные, показал, что 58 процентов считают, что Макрон должен уйти в отставку", - пишет Мортимер.

Как и ожидалось, Байру проиграл голосование о доверии.

В статье подчеркивается, что если бы Макрон держал слово, он подал бы в отставку. В беседе в 2019 году с группой интеллектуалов он критиковал своих предшественников, которые оставались на посту, несмотря на потерю доверия избирателей на парламентских выборах.

"Президент Республики не должен оставаться (в должности), если он получил реальный отказ в доверии с точки зрения большинства", - говорил тогда Макрон, напоминает автор.

Он пояснил, что парламентское большинство президента было сокращено ещё в 2022 году, когда его партия потеряла 105 мест. На прошлогодних досрочных выборах они лишились ещё 95.

"Тем не менее президент продолжает расхаживать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто Макрона всерьез не воспринимает. Ни Трамп, ни Си Цзиньпин, ни Путин, ни даже Тунис.

На прошлой неделе тунисец с криминальным прошлым, включая наркопреступления и насилие, устроил в Марселе резню, напав с ножом на нескольких человек с криком "Аллаху Акбар". Полиция застрелила его. Правительство Туниса выразило возмущение, назвав произошедшее "неоправданным убийством" и потребовав расследования действий полицейских.

Некоторые страны позволяют себе подобные провокационные заявления, потому что знают: Макрон не ответит. Тунис, как и Алжир - где за последние 12 месяцев в тюрьму посадили французского журналиста и франко-алжирского писателя, - не испытывают никакого уважения к президенту Франции", - отмечает писатель.

По его словам, с каждым днём пребывания Макрона у власти международный авторитет Франции падает всё ниже. Но он продолжает настаивать, что не уйдёт в отставку.

"В таком случае каковы альтернативы политическому тупику во Франции? Макрон мог бы распустить парламент и назначить новые выборы, чего добивается Марин Ле Пен. Ведь она понимает, что опросы ставят её партию "Национальное объединение" далеко впереди конкурентов.

На прошлой неделе бывший президент Николя Саркози заявил, что парламентские выборы - "единственное решение". Более того, он легитимизировал Ле Пен, заявив, что "Национальное объединение" - это партия, которая имеет право участвовать в выборах... на мой взгляд, она принадлежит к республиканскому спектру".

В прошлом месяце Макрон заявил, что новые выборы не являются ответом. Его предпочтение - собрать ещё одну коалицию. Попробовав премьер-министра от правоцентристов (Мишель Барнье) и центриста Байру, он, по слухам, рассматривает кандидатуру премьера с левого фланга.

Имя, которое чаще всего называют обозреватели, - Оливье Фор, лидер Социалистической партии. Он и Макрон давно знакомы, настолько, что обращаются друг к другу на "ты".

Кому-то может показаться странным, что Макрон обратится к социалисту. Ведь эта партия пережила катастрофическое падение: её представительство в парламенте сократилось с 331 места в 2012 году до 66 в прошлом году. На президентских выборах 2022 года кандидат от социалистов Анн Идальго набрала всего 616 478 голосов (1,7 процента), что на 200 тысяч меньше, чем у кандидата от коммунистов", - рассказывается в статье.

По мнению автора, с другой стороны, в этом нет ничего удивительного: "Макрон мог продать себя публике как центриста, когда десять лет назад запускал свою партию "Вперёд, Республика!", но в душе он социалист. Он признался в этом на саммите бизнес-лидеров в 2014 году, когда, занимая пост министра экономики в правительстве Франсуа Олланда, заявил: "Я социалист... и я не отказываюсь от этого".

Фактически Францией с 2012 года управляет социалист. Сначала Олланд, затем Макрон - и вместе они довели Республику до упадка. А теперь появилась перспектива социалистического премьер-министра.

Среди мер, которые Фор обещает в случае назначения, - снижение пенсионного возраста с 64 до 62 лет и введение 2-процентного налога на активы стоимостью свыше 100 миллионов евро (87 миллионов фунтов).

Социалистическое правительство имело бы последствия и для Британии. Когда Франция и Великобритания недавно согласовали соглашение "Один в один", Фор назвал его "репрессивным". Среди его предложений по решению кризиса в Ла-Манше - создание "законных механизмов, позволяющих несовершеннолетним без сопровождения, имеющим родственников в Великобритании, присоединиться к ним". Он также предлагает интегрировать Британию в Шенгенскую зону", - говорится в материале.

В заключение Мортимер подчеркивает, что эта неделя во Франции обещает быть крайне турбулентной.

"Сегодня парламентское голосование, а в среду люди выйдут на улицы в рамках протестного движения "Заблокировать всё".

Но стоит ли им напрягаться? Франция уже заблокирована - благодаря Эммануэлю Макрону", - подытожил он.