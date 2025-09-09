Военнослужащий китайского происхождения в азербайджанской армии

Одним из служащих Азербайджанской армии является военнослужащий Эмин Лин. Он китаец по происхождению, и родом из китайского города Ганьчжоу.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, после 1998 года семья Лин в связи с предпринимательской деятельностью переехала в Азербайджан, и начала новую жизнь в Баку.

Пятеро детей китайской семьи - Мухаммед, Айгюн, Айдын, Эмин и Арзу Лин выросли в Азербайджане.

Молодой солдат, служащий в N-ской воинской части, заслужил уважение своих сослуживцев и командиров. Одним из его отличительных качеств - это знание четырёх языков. Это вызывает интерес у многих. Хотя его зовут Лин, некоторые товарищи по службе обращаются к нему "китаец":

"Когда я только пришёл служить, для товарищей моё азиатское происхождение было интересным. Они задавали много вопросов. Иногда это утомляло, но потом я привык. Здесь я приобрёл новых друзей. У меня очень хорошие отношения с командирами".

Подробнее в сюжете: