Президент Ильхам Алиев: Проводимые мозговыми центрами исследования создают важную основу для решения глобальных вызовов

Роль мозговых центров в развитии государств и обществ в современном мире чрезвычайно велика. Проводимые ими исследования в различных областях создают важную основу для решения глобальных вызовов - проблем в сфере безопасности, экономики, технологий и экологии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА под названием "Резонанс развития и безопасности: региональное сотрудничество и управление в институциональной трансформации СВМДА".

Глава государства отметил, что мозговые центры вносят свой вклад в более эффективное и выверенное принятие решений как на национальном, так и на международном уровнях. С этой точки зрения сотрудничество аналитических центров стран СВМДА открывает благоприятные перспективы для укрепления взаимопонимания между странами и народами, углубления региональной интеграции.