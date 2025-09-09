Расходы Внутренних войск Азербайджана частично будут финансироваться из госбюджета
Будет создана правовая основа для финансового обеспечения Внутренних войск.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О Внутренних войсках Азербайджанской Республики", который обсуждался на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией.
Согласно законопроекту, финансовое обеспечение Внутренних войск будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и других источников, предусмотренных законодательством.
Финансирование Внутренних войск будет определяться отдельной строкой в государственном бюджете Азербайджана.
Предоставление служебно-жилых помещений, коммунальных услуг, линий и каналов связи, транспортных средств, горюче-смазочных материалов и дополнительного питания военнослужащим Внутренних войск, привлекаемым к выполнению служебных обязанностей за пределами мест постоянной дислокации, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.
