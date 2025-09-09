Сколько блок-поездов отправится из Азербайджана в Китай в этом году?

В среднесрочной перспективе через Азербайджан ежегодно планируется отправлять в Китай 1000 блок-поездов.

Об этом сказал начальник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев на мероприятии, посвященном 5-летию железнодорожного экспресс-маршрута Китай (Чжэцзян) - Европа по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ), а также прибытию поезда Иу (Китай) - Баку (Азербайджан), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Китаем имеют исторические корни.

"Расположение Азербайджана на таком стратегическом маршруте, как Шелковый путь, создало благоприятную почву для дальнейшего развития торгово-экономических, культурных и политических отношений между двумя странами. За последние несколько лет сотрудничество между Азербайджаном и Китаем достигло уровня стратегического партнерства и приобрело важные качественные и количественные параметры. Стратегическое расположение Азербайджана между Востоком и Западом, Севером и Югом сделало его важным связующим звеном в региональном и глобальном сотрудничестве. Азербайджан стал важным звеном межконтинентальных транспортных и торговых связей", - отметил он.

Ф.Алиев подчеркнул, что в этом году через территорию Азербайджана в Китай планируется отправить 450 блок-поездов. "В среднесрочной перспективе этот показатель ожидается довести до 1000 блок-поездов в год. Мы верим, что благодаря взаимным усилиям двух стран этот показатель еще больше возрастет", - отметил он.