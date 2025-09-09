Китай поместил повязки с ИИ на головы школьников

В Китае за вниманием школьников начали следить в реальном времени и отправлять данные родителям. На голову тысяче школьников поместили повязки с искусственным интеллектом.

Как передает Day.Az, эти устройства стоимостью 500 долларов считывают мозговые волны с помощью крошечных датчиков, чтобы определить, кто действительно внимателен на занятиях.

Когда индикатор горит красным, это означает, что ученик удерживает внимание. Когда он становится синим, он его теряет.

Каждое моргание, зевок и взгляд на телефон отслеживаются, даже где сидят дети. И самое невероятное? Вся эта информация отправляется в режиме реального времени учителям и родителям.