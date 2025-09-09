https://news.day.az/politics/1779111.html Да пошел ты, Никита Сергеевич, второй раз! В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о Никита Михалков подгорел от злости. Day.Az представляет публикацию: "Отрадно, что у Никиты Михалкова так горит его дряблая *опа взыграли эмоции, что он аж показал в своем новом эфире нашу карикатуру и небольшой посыл в пешее эротическое путешествие. Но.
Да пошел ты, Никита Сергеевич, второй раз!
В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никита Михалков подгорел от злости.
Day.Az представляет публикацию:
"Отрадно, что у Никиты Михалкова взыграли эмоции, что он аж показал в своем новом эфире нашу карикатуру и небольшой посыл в пешее эротическое путешествие.
Но. Старый сумасшедший режиссер в очередном выпуске своего бреда под брендом "Бесогон" снова поливает грязью Азербайджан и азербайджанцев. "А чего это вы на меня обижаетесь и злитесь?" - удивляется Михалков.
Ну так, а вы чего обиделись, Никита Сергеевич? Или не обиделись?
Понравился рисунок? Ну так сегодня будет еще один, свежачок! Ждите".
