Да пошел ты, Никита Сергеевич, второй раз!

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Никита Михалков подгорел от злости.

Day.Az представляет публикацию:

"Отрадно, что у Никиты Михалкова взыграли эмоции, что он аж показал в своем новом эфире нашу карикатуру и небольшой посыл в пешее эротическое путешествие.

Но. Старый сумасшедший режиссер в очередном выпуске своего бреда под брендом "Бесогон" снова поливает грязью Азербайджан и азербайджанцев. "А чего это вы на меня обижаетесь и злитесь?" - удивляется Михалков.

Ну так, а вы чего обиделись, Никита Сергеевич? Или не обиделись?

Понравился рисунок? Ну так сегодня будет еще один, свежачок! Ждите".