В бакинском метро планируется введение оплаты с помощью распознавания лица

В бакинском метро можно будет оплачивать проезд с помощью распознавания лица.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом на тренингах для представителей СМИ сообщил директор коммерческого департамента ООО "AzInTelecom", входящего в состав Министерства цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев.

"В бакинском метро планируется введение оплаты проезда с помощью системы распознавания лица", - сказал он.

По его словам, в настоящее время совместно с АО "Азербайджанские железные дороги" уже начата интеграция системы оплаты с использованием технологии распознавания лиц.