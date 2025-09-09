https://news.day.az/society/1779152.html В бакинском метро планируется введение оплаты с помощью распознавания лица В бакинском метро можно будет оплачивать проезд с помощью распознавания лица. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом на тренингах для представителей СМИ сообщил директор коммерческого департамента ООО "AzInTelecom", входящего в состав Министерства цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев.
В бакинском метро планируется введение оплаты с помощью распознавания лица
В бакинском метро можно будет оплачивать проезд с помощью распознавания лица.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом на тренингах для представителей СМИ сообщил директор коммерческого департамента ООО "AzInTelecom", входящего в состав Министерства цифрового развития и транспорта, Фаррух Фараджуллаев.
"В бакинском метро планируется введение оплаты проезда с помощью системы распознавания лица", - сказал он.
По его словам, в настоящее время совместно с АО "Азербайджанские железные дороги" уже начата интеграция системы оплаты с использованием технологии распознавания лиц.
