В Великобритании массово задерживают людей за публикации в соцсетях

Великобритания сталкивается с новой волной критики после того, как стало известно, что полиция ежедневно задерживает до тридцати человек за публикации в социальных сетях.

Как передает Day.Az, речь идет о так называемых "мелких правонарушениях" - ретвитах, карикатурах или даже шутках, которые могли вызвать "тревогу" или "обиду".

По действующему законодательству такие действия квалифицируются как уголовные правонарушения. Человека могут арестовать только за то, что кто-то пожаловался на его пост, посчитав его оскорбительным или тревожным. При этом многие задержанные впоследствии не получают обвинений, однако сам факт ареста сопровождается допросами, удержанием в участке и серьезным давлением на репутацию.

Недавние случаи, включая задержание мужчины за сатирическую карикатуру, вновь обострили дискуссию о границах свободы слова. Правозащитники предупреждают, что такие меры превращают интернет в пространство тотального контроля и создают атмосферу запугивания. Даже представители полиции уже открыто заявляют, что законы слишком размыты и требуют пересмотра, чтобы не подменять борьбу с реальной преступностью охотой на посты в соцсетях.